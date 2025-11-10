محافظ الأقصر يتفقد اللجان خلال جولته المسائية لمتابعة سير التصويت بانتخابات النواب

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بجولة ميدانية خلال الفترة المسائية من سير العملية الانتخابية لمجلس النواب والتى بدأت اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء ، حيث تفقد عدداً من اللجان الانتخابية، شملت لجنة مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة رقم (36)، وكذلك لجنة مركز شباب الحبيل رقم (19).

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور عبد الخالق أبو قرين رئيس مركز ومدينة البياضية، وفضيلة الشيخ أحمد المرتضى رائد ساحة المرتضى بالأقصر.

ومن جانبه، وجّه محافظ الأقصر الشكر إلى أهالي المحافظة على مشاركتهم الإيجابية في هذا العرس الدستوري، مثمناً دور الشباب والسيدات وكبار السن ووعيهم بأهمية المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في بناء الجمهورية الجديدة.