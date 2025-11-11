تزايد أعداد الناخبين على لجنة مدرسة شركة السكر بالحوامدية

شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب بمدينة الحوامدية تزايد فى أعداد الناخبين وتحديدا على لجنة مدرسة شركة السكر.



وقد شهدت اللجنة من الصباح الباكر حضورا كثيفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العملية الانتخابية.





وانطلقت أمس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.