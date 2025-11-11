بيت الغناء يستعيد سحر «منيب» في صالون «مقامات»

في إطار رسالته الرامية إلى صون التراث الفني المصري وإحياء رموز الإبداع الأصيل، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة من سلسلة صالون "مقامات"، بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، تحت عنوان "أحمد منيب.. سحر المعنى"، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 13 نوفمبر، ببيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك) بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

يستضيف الصالون الفنان خالد منيب، الذي يتناول خلال اللقاء ملامح التجربة الفنية والإنسانية لوالده الموسيقار الراحل أحمد منيب، أحد أبرز رواد التجديد في الأغنية النوبية المصرية، وصاحب إسهام بارز في إثراء الهوية الموسيقية المعاصرة عبر أعماله التي جمعت بين الأصالة والتجريب.

تُدير الأمسية وتقدمها الإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين، في إطار رؤية البرنامج التي تستهدف إعادة تقديم رموز الموسيقى المصرية والعربية للأجيال الجديدة، وتعريف الجمهور بتجاربهم المؤثرة في المشهد الثقافي.

يعد أحمد منيب (1926 - 1990) واحدا من أهم رواد الفن النوبي، بدأ ظهوره عام 1954 في إذاعة وادي النيل، وكون مع الشاعر عبد الرحيم منصور ثنائيا فنيا متميزا، كما تعاون مع الفنانين الكبيرين هاني شنودة ويحيى خليل، وتبنى صوت المطرب محمد منير الذي جسد الخلود لأعمال هؤلاء الفنانين الكبار.

وتُعد فكرة الصالون من إبداع الفنان الراحل محسن فاروق، الذي أسس لمشروع "مقامات" بوصفه مساحة للحوار الجمالي والتوثيق الفني عبر لقاءات تجمع رموز الغناء والموسيقى والنقد.

يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن خطة صندوق التنمية الثقافية لتعزيز دوره كمؤسسة معنية بدعم الإبداع وصون التراث الثقافي غير المادي، وإتاحة الفنون الرفيعة لجمهور واسع من خلال شبكة مراكزه الإبداعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.