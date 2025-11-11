ماجدة خير الله: محمد فراج هايل في "ورد وشوكولاتة" lخاص

كشف الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في الحلقات الأولى من مسلسل"ورد وشوكولاتة"، والذي يتم عرضه حاليًا.

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدي البلد: مازال العمل في الحلقات الأولي، ولا نستطيع الحكم عليه بشكل كامل، ولكن الانطباع المبدئي أن محمد فراج ممثل هايل، وهذا الأمر ليس جديدا علي.

المسلسل يتناول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، أثارت في وقت سابق جدلا واسعا في المجتمع المصري لفترة طويلة، ليقدم حكاية عن الحب والخداع والاختيار الصعب، فبين لحظات الرومانسية الدافئة والقرارات القاسية، تتحول القصة إلى صراع نفسي وعاطفي يختبر أبطاله ويكشف عن وجوه متعددة للعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.

العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.