فن وثقافة

إيرادات السينما المصرية.. السادة الأفاضل في الصدارة وقصر الباشا الوصيف

قصر الباشا
قصر الباشا
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس، الاثنين، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.


السادة الأفاضل 

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 1,200,655 جنيه. 

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. 

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي

 

قصر الباشا 

وحقق فيلم "قصر الباشا" إيرادات ليلة أمس ، وصلت إلى 610,540 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان.

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.


فيها إيه يعنى؟!

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 496,689 جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أوسكار


حقق فيلم “أوسكار” إيرادات وصلت إلى 387,998 جنيه.

“أوسكار - عودة الماموث” هو إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني ”محمد الشريف"  وتريند "محمد طنطاوي"، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.


هيبتا

وحقق فيلم “هيبتا” إيرادات أمس، الاثنين، وصلت إلى 176,064 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى  7,253 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

الشاطر هيبتا أوسكار فيها إيه يعنى قصر الباشا السادة الافاضل

