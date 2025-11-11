قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: من المرجح تقسيم قطاع غزة بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تحكمها حماس
هشام نصر: لن نقدم شكوى ضد زيزو.. ويجب تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين
في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب
بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السيدات تتصدرن المشهد في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بحدائق أكتوبر | فيديو

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حمادة خطاب   -  
محمد الاسكندانى

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب في حدائق أكتوبر، اليوم الاثنين، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت، مع تصدر النساء المشهد بنسبة كبيرة وسط حضور متنوع من الشباب والطلاب.

وتسير عملية التصويت  بشكل منتظم، مع التزام تام بالإجراءات التنظيمية  داخل اللجان، ما ساهم في انسيابية دخول وخروج الناخبين دون ازدحام كبير.

وحرص السيدات على المشاركة الفاعلة في اليوم الثاني، حيث شكلن نسبة كبيرة من إجمالي المترددين على اللجان، الأمر الذي يعكس اهتمامهن بالعملية الانتخابية والمستقبل السياسي للبرلمان.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام اللجان لضمان النظام والأمان، فيما أكد عدد من الناخبين حرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي رغم الزحام وأوقات الانتظار أحياناً.

وتجرى انتخابات مجلس النواب لعام 2025 على مرحلتين، وتهدف الحكومة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم، مع تشديد الرقابة على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

انتخابات مجلس النواب حدائق أكتوبر النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

المعلم الأزهرى

ضبط المتهم بإنهاء حياة معلم أزهري أثناء الصلاة داخل مسجد بقرية قرقطان بقنا

المتهمون

إنقاذ 16 طفلا من عصابة تستغلهم فى التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية

النصب باسم الرحلات الدينية.. القبض على المسئولين عن 23 شركة سياحة

بالصور

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد