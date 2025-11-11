السيدات تتصدرن المشهد في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بحدائق أكتوبر | فيديو

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب في حدائق أكتوبر، اليوم الاثنين، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت، مع تصدر النساء المشهد بنسبة كبيرة وسط حضور متنوع من الشباب والطلاب.

وتسير عملية التصويت بشكل منتظم، مع التزام تام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، ما ساهم في انسيابية دخول وخروج الناخبين دون ازدحام كبير.

وحرص السيدات على المشاركة الفاعلة في اليوم الثاني، حيث شكلن نسبة كبيرة من إجمالي المترددين على اللجان، الأمر الذي يعكس اهتمامهن بالعملية الانتخابية والمستقبل السياسي للبرلمان.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام اللجان لضمان النظام والأمان، فيما أكد عدد من الناخبين حرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي رغم الزحام وأوقات الانتظار أحياناً.

وتجرى انتخابات مجلس النواب لعام 2025 على مرحلتين، وتهدف الحكومة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم، مع تشديد الرقابة على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.