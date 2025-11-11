مراسل صدى البلد: الجيزة تشهد انتظامًا ملحوظًا في اللجان الانتخابية بإمبابة

أكد هاني النحاس من محافظة الجيزة، وتحديدًا في منطقة إمبابة، أن اللجان فتحت أبوابها الساعة السادسة صباحًا، مع انتظام كبير في سير العملية الانتخابية، وسط حضور كثيف للناخبين.

إقبال كثيف وملحمة انتخابية للمرشحين

وأشار النحاس إلى أن الانتخابات في الجيزة تمثل تحديًا لجميع المرشحين بسبب الحشود الكبيرة، مؤكدًا أن المنافسة شديدة وأن الجميع يسعى لحسم النتائج، في أجواء وصفها بالمليئة بالحماس والالتزام بالنظام.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على الشفافية والنزاهة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.