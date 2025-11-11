قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سيدات أسوان يتصدرن المشهد فى ثانى أيام الانتخابات.. شاهد

سيدات أسوان
سيدات أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل سيدات أسوان الاقبال بكثافة على اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى .

هذا وفى لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعى لجهاز الشرطة، قدمت عناصر الشرطة النسائية بأسوان المساعدة للسيدات والفتيات أثناء دخولهن إلى مقار لجان التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، خاصة لكبار السن وذوات الاحتياجات الخاصة.

وتم انتشار عناصر الشرطة النسائية أمام عدد من اللجان بمدينة أسوان والمدن التابعة لها، لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع الحفاظ على الانضباط وتنظيم الصفوف، بما يضمن سير العملية الانتخابية فى أجواء من الهدوء والنظام. 

وشهدت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب فى أسوان فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالاً ملحوظاً من السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث حرصن السيدات على المشاركة فى العرس الديمقراطى وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، فيما انتشرت فرق المتابعة لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات وتقديم الدعم لكبار السن وذوى الهمم.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابى، فى لجنة ملحقة المعلمات بالحصاثا شرق أسوان، ورفعن علم مصر ورددن هتافات "تحيا مصر" داخل مقار اللجنة، وكذلك الحال بعدد من اللجان بمختلف المراكز والمدن، خاصة بمدينة أسوان وقرى كوم أمبو وإدفو، فى مشهد يعكس وعى المرأة الأسوانية بأهمية المشاركة السياسية ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

مجلس النواب 

وجاءت العملية الانتخابية وسط تنظيم الشرطة وعدد من المتطوعين والمتطوعات باللجان لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

هذا وفى اليوم الثانى مع انتخابات مجلس النواب لعام 2025، شهد مقار لجنة انتخابات مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مرح ولهو  الأطفال الصغار أمام اللجان وراء الكاميرات الطائرة  التي تلتقط الصور للناخبين والناخبات المتوافدين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابي.

جاء ذلك أثناء انتظار الأطفال الصغار دخول أمهاتهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تكثفيات أمنية مشدده لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

جدير بالذكر أن بلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 الف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسون في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 نحو 58 مرشح والتنافس بينهم علي عدد 5 مقاعد فردية.

