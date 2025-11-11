انتخابات النواب 2025.. محافظ أسوان يتابع انتظام سير العملية الانتخابية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فتح جميع اللجان الإنتخابية التى تضم 190 لجنة داخل 4 دوائر إنتخابية لإستقبال الناخبين فى مختلف أنحاء مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وقد حدث تأخير فى فتح بعض اللجان فى مركز ومدينة كوم أمبو وهى لجنة رقم ( 15 ) بشارع بورسعيد ، ولجنتى ( 32 و 33 ) بقرية المنشية الجديدة .

وأكد المحافظ على أنه مع الساعة التاسعة والنصف إنتظمت العملية الإنتخابية فى جميع اللجان الإنتخابية .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتم تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .

ولفت محافظ أسوان إلى تم تحقيق الجاهزية الكاملة بمختلف اللجان الإنتخابية ، وفى نفس الوقت تم التشديد على كافة الأجهزة التنفيذية بإقتصار دورها على النواحى الإدارية فقط دون التدخل فى سير العملية الإنتخابية .

مجلس النواب

وفى ختام اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية البالغ عددها 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 4 دوائر إنتخابية تستقبل مليون و 122 ألف ، و 806 ناخب وناخبة .

وأكد المحافظ بأنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .

وخلال تواصله مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع .

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، ليتم تسليمها غداً للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية ، وقد تم التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة بتكاتف وتلاحم من كافة قوى المجتمع الأسوانى والأجهزة التنفيذية المعنية.