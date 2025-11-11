قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
ولادنا مضغوطين.. شكاوى من كثرة مهام الحصص المدرسية ومطالب بتدخل التعليم
مصر أم الدنيا.. مواطن من ذوي الهمم يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب
محافظات

انتخابات النواب 2025.. محافظ أسوان يتابع انتظام سير العملية الانتخابية

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فتح جميع اللجان الإنتخابية التى تضم 190 لجنة داخل  4 دوائر إنتخابية لإستقبال الناخبين فى مختلف أنحاء مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وقد حدث تأخير فى فتح بعض اللجان فى مركز ومدينة كوم أمبو وهى لجنة رقم ( 15 ) بشارع بورسعيد ، ولجنتى ( 32 و 33 ) بقرية المنشية الجديدة .

وأكد المحافظ على أنه مع الساعة التاسعة والنصف إنتظمت العملية الإنتخابية فى جميع اللجان الإنتخابية .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتم تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .

ولفت محافظ أسوان إلى تم تحقيق الجاهزية الكاملة بمختلف اللجان الإنتخابية ، وفى نفس الوقت تم التشديد على كافة الأجهزة التنفيذية بإقتصار دورها على النواحى الإدارية فقط دون التدخل فى سير العملية الإنتخابية .

وفى ختام اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية البالغ عددها 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 4 دوائر إنتخابية تستقبل مليون و 122 ألف ، و 806 ناخب وناخبة .

وأكد المحافظ بأنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .

وخلال تواصله مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع .

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، ليتم تسليمها غداً للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية ، وقد تم التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة بتكاتف وتلاحم من كافة قوى المجتمع الأسوانى والأجهزة التنفيذية المعنية.

