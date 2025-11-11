تلاحم الشباب والأطفال في مطروح يعكس حبهم لمصر خلال انتخابات النواب

أكد مراسل “صدى البلد” في مطروح تلاحم المواطنين، حيث شهدت اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب حضورًا واسعًا للشباب والأطفال، في مشهد يعكس حبهم لمصر وحرصهم على المشاركة في العملية الديمقراطية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت بدقة، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

التدخل الفوري لإزالة أي معوقات

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.