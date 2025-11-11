قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

تلاحم الشباب والأطفال في مطروح يعكس حبهم لمصر خلال انتخابات النواب

منار عبد العظيم

أكد مراسل “صدى البلد” في مطروح تلاحم المواطنين، حيث شهدت اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب حضورًا واسعًا للشباب والأطفال، في مشهد يعكس حبهم لمصر وحرصهم على المشاركة في العملية الديمقراطية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت بدقة، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

التدخل الفوري لإزالة أي معوقات

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.

مراسل صدى البلد مطروح اللجان الانتخابية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

زيزو وهشام نصر

خلت من أزمة المنصة.. تفاصيل تقارير حكام السوبر وعقوبات على الزمالك

زيزو

أحمد حسن: لا يوجد عقوبة مالية أو انضباطية ضد زيزو في الأهلي

ستاد القاهرة

استاد القاهرة يحتضن وديتي منتخب مصر أمام الجزائر استعدادًا لكأس العرب

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

