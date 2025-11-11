الإسكندرية: إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

أفاد مراسل التليفزيون المصري في محافظة الإسكندرية بأن الإقبال على اللجان اليوم أكبر مقارنة باليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى حماس المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى على مستوى جميع المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.