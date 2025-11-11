قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انزل شارك.. مسيرة حاشدة بالإسكندرية لحث المواطنين على التصويت في انتخابات النواب

جولة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
جولة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع حي المنتزه أول، لدعوة المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المسيرة من مدينة فيصل، وصولاً إلى محيط لجان الأندلس والحجاز والفاروق بدائرة المنتزه، بمشاركة طلاب ومعلمين وعدد من قيادات التعليم، حاملين أعلام مصر ولافتات تدعو إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار دورها التوعوي تجاه المجتمع المحلي، لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم باعتبار المشاركة جزءًا أساسيا من المسئولية الوطنية ودعما لمسيرة التنمية في المحافظة.

وتشهد الإسكندرية انتخابات مجلس النواب من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرا انتخابيا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط متابعة تنظيمية وأمنية لضمان سير عملية التصويت بسهولة وانسيابية.

الاسكندرية تعليم الاسكندرية مسيرة انتخابية التربية والتعليم المنتزه أول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

الائتلاف المصري: ارتفاع تدريجي في نسب الإقبال على انتخابات النواب دون خروقات مؤثرة

جانب من الفاعليات

في حب مصر.. كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان قرى العياط بالجيزة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الأنجولي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بالصور

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

إدارة التراث بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف «تل بسطا» لطلاب المدارس

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد