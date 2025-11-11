انزل شارك.. مسيرة حاشدة بالإسكندرية لحث المواطنين على التصويت في انتخابات النواب

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع حي المنتزه أول، لدعوة المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المسيرة من مدينة فيصل، وصولاً إلى محيط لجان الأندلس والحجاز والفاروق بدائرة المنتزه، بمشاركة طلاب ومعلمين وعدد من قيادات التعليم، حاملين أعلام مصر ولافتات تدعو إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار دورها التوعوي تجاه المجتمع المحلي، لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم باعتبار المشاركة جزءًا أساسيا من المسئولية الوطنية ودعما لمسيرة التنمية في المحافظة.

وتشهد الإسكندرية انتخابات مجلس النواب من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرا انتخابيا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط متابعة تنظيمية وأمنية لضمان سير عملية التصويت بسهولة وانسيابية.