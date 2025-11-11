الجيزة: مراسل التليفزيون يشيد بتأمين الدولة للجان الانتخابية

أشاد مراسل التليفزيون المصري في محافظة الجيزة بالدور الفاعل للدولة في تأمين اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى الانتشار الأمني المكثف الذي يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة ويهيئ بيئة آمنة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.