بني سويف: انتظام التصويت رغم غياب إحدى عضوات اللجان لوعكة صحية مفاجئة

أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة بني سويف أن عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تسير بشكل منتظم داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة، دون تسجيل أي معوقات أو تأخيرات في فتح اللجان أمام الناخبين.

وقال إن إحدى عضوات اللجنة رقم 107 تعرضت لوعكة صحية مفاجئة اضطرت بسببها إلى تعليق محاليل طبية، مؤكدًا أنه تم استبدالها على الفور بأحد الزملاء لضمان استمرار العمل دون أي تعطيل لسير العملية الانتخابية.

إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير الانتخابات

وأوضح رئيس لجنة المتابعة أن جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها، في ظل تأمين مكثف وتنظيم محكم لتسهيل عملية الاقتراع، مؤكدًا أن غرفة المتابعة تتابع الموقف لحظة بلحظة للتعامل السريع مع أي طارئ قد يحدث.

الهيئة الوطنية للانتخابات: متابعة دقيقة لسير التصويت على مستوى المحافظات

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الدقيقة لسير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان في أي محافظة.