إقبال الناخبين علي لجان التصويت في قري المرشحين بـ بني سويف| صور

شهدت قري بني سويف اقبالا ملحوظا علي لجان التصويت خاصة القري التي تضم مرشحين لخوض الانتخابات سواء كانت فردي أو قائمة أو مستقلين دون المدن التي شهدت هدوءا ملحوظا من الناخبين للإقبال علي التصويت في اللجان وأرجع البعض ذلك الي عدم وجود أجازة رسمية بالمحافظة للموظفين وذهاب الفلاحين الي حقولهم حتي مابعد آذان المغرب .

يذكر أن محافظة بني سويف أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن

ودعا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المواطنين"ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لاختيار من يمثلهم في هذا المجلس لمدة 5 أعوام بكل حرية واختيار نابع عن قناعاتهم الشخصية، مؤكد أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ،مشيرا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت والمتعلقة بتجهيز المقار الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة