أخبار بني سويف| مطران بني سويف يدلي بصوته.. أصغر مرشحة في الانتخابات والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

مطران بني سويف يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة القومية



أدلى الأنبا غبريال مطران بنى سويف بصوته فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية الابتدائية بمدينة بنى سويف. وحث الأنبا غبريال الأقباط على المشاركة والإيجابية فى الاستحقاق الانتخابي جدير بالذكر ان محافظة بني سويف قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54

أصغر مرشحة في الانتخابات ببني سويف بحزب الجبهة الوطنية تدلي بصوتها في الفشن

أدت “آية أحمد طه الفيومي ”أصغر مرشحة في قائمة التحالف الوطني عن حزب الجبهة الوطنية بصوتها الانتخابي أم لجنتها بمدرسة النزهة الابتندائية بمدينة الفشن جنوب بني سويف .

كانتا مرشحتا قائمة التحالف الوطني بشمال الصعيد أبناء الفشن “ نهي الازهري وأيه الفيومي “ قد حرصتا علي الادلاء بصوتيهما الانتخابي في لجنتيهما الإنتخابية ، حيث ادلت مرشحة قائمة التحالف الوطني عن حزب الجبهة الوطنية آيه الفيومي ”أصغر مرشحة بالبرلمان ” بصوتها الانتخابي أمام لجنة مدرسة النزهة الابتدائية بمدينة الفشن ، كما ادلت مرشحة حزب حماة الوطن نهي الازهري بصوتها الانتخابي في قرية البرقي مسقط رأسها جنوب محافظة بني سويف

سيدات بني سويف يتصدرن المشهد الانتخابى في أول أيام التصويت

تصدرت السيدات المشهد الانتخابى أمام اللجان الانتخابية بدوائر محافظة بني سويف ، فى أول أيام فتح باب التصويت أمام الناخبين، فى مشهد يعكس وعى المرأة السويفية بأهمية المشاركة السياسية.

كما شهدت اللجان الانتخابية تواجد كثيف للفتيات للمشاركة فى عملية التصويت، وسط أجواء من الفرحة والحماس للمشاركة فى المناسبات الوطنية.

جدير بالذكر أن محافظة بني سويف قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن