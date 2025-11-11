قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| مطران بني سويف يدلي بصوته.. أصغر مرشحة في الانتخابات والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي

انتخابات بني سويف
انتخابات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

مطران بني سويف يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة القومية

أدلى الأنبا غبريال مطران بنى سويف بصوته فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية الابتدائية بمدينة بنى سويف. وحث الأنبا غبريال الأقباط على المشاركة والإيجابية فى الاستحقاق الانتخابي  جدير بالذكر ان محافظة بني سويف  قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 

أصغر مرشحة في الانتخابات ببني سويف بحزب الجبهة الوطنية تدلي بصوتها في الفشن
أدت “آية أحمد طه الفيومي ”أصغر مرشحة في قائمة التحالف الوطني عن حزب الجبهة الوطنية بصوتها الانتخابي أم لجنتها بمدرسة النزهة الابتندائية بمدينة الفشن جنوب بني سويف .

كانتا  مرشحتا قائمة التحالف الوطني بشمال الصعيد أبناء الفشن “ نهي الازهري وأيه الفيومي “  قد حرصتا علي الادلاء بصوتيهما الانتخابي في لجنتيهما الإنتخابية ، حيث ادلت مرشحة قائمة التحالف الوطني عن حزب الجبهة الوطنية آيه الفيومي ”أصغر مرشحة بالبرلمان ” بصوتها الانتخابي أمام لجنة مدرسة النزهة الابتدائية بمدينة الفشن ، كما ادلت مرشحة حزب حماة الوطن نهي الازهري بصوتها الانتخابي في قرية البرقي مسقط رأسها جنوب محافظة بني سويف 

سيدات بني سويف يتصدرن المشهد الانتخابى في أول أيام التصويت
تصدرت السيدات المشهد الانتخابى أمام اللجان الانتخابية بدوائر محافظة بني سويف ، فى أول أيام فتح باب التصويت أمام الناخبين، فى مشهد يعكس وعى المرأة السويفية بأهمية المشاركة السياسية.

كما شهدت اللجان الانتخابية تواجد كثيف للفتيات للمشاركة فى عملية التصويت، وسط أجواء من الفرحة والحماس للمشاركة فى المناسبات الوطنية.

جدير بالذكر أن محافظة بني سويف  قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن

بني سويف انتخابات بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

ترشيحاتنا

الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي

النائب البابوي لقبرص يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية | صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الدولة مهتمة بتأهيل الشباب لسوق العمل في مجال التعهيد بقطاع الاتصالات

السفير وليد فهمي الفقي سفير مصر بالدوحة

سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير التجارة القطري ترتيبات عقد منتدى رجال الأعمال في القاهرة

بالصور

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد