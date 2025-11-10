أصغر مرشحة في الانتخابات ببني سويف بحزب الجبهة الوطنية تدلي بصوتها في الفشن

أدت “آية أحمد طه الفيومي ”أصغر مرشحة في قائمة التحالف الوطني عن حزب الجبهة الوطنية بصوتها الانتخابي أم لجنتها بمدرسة النزهة الابتندائية بمدينة الفشن جنوب بني سويف .

كانتا مرشحتا قائمة التحالف الوطني بشمال الصعيد أبناء الفشن “ نهي الازهري وأيه الفيومي “ قد حرصتا علي الادلاء بصوتيهما الانتخابي في لجنتيهما الإنتخابية ، حيث ادلت مرشحة قائمة التحالف الوطني عن حزب الجبهة الوطنية آيه الفيومي ”أصغر مرشحة بالبرلمان ” بصوتها الانتخابي أمام لجنة مدرسة النزهة الابتدائية بمدينة الفشن ، كما ادلت مرشحة حزب حماة الوطن نهي الازهري بصوتها الانتخابي في قرية البرقي مسقط رأسها جنوب محافظة بني سويف