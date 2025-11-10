قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

«رحلة مع إيقاف التنفيذ» يتوج طلاب إعلام بني سويف بجائزة دولية مرموقة

اعلام ني سويف
اعلام ني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

حقق طلاب كلية الإعلام إنجازًا دوليًا بفوز فيلم "رحلة مع إيقاف التنفيذ" بجائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون. جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف
 

أوضح الدكتور طارق علي، أن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون شهد مشاركة 2974 فيلمًا من 154 دولة حول العالم، حيث تم عرض فيلم "رحلة مع إيقاف التنفيذ" كجزء من مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام، بالإضافة إلى فيلم "مولاس" الذي تأهل أيضًا للمرحلة النهائية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بهذا التتويج الذي يعكس جودة الإنتاج الإعلامي والسينمائي لطلاب الكلية، مؤكدًا أن الفوز في مهرجان دولي بهذا الحجم  يمثل شهادة عالمية على تميز طلاب جامعة بني سويف وقدرتهم على المنافسة والإبداع في مجالات الإعلام والفنون. وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط دليلاً على المهارات الفنية والإبداعية للطلاب، بل أيضًا يعكس الدعم المستمر من الجامعة لتعزيز قدراتهم وتعليمهم، مما يسهم في إعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي. وأكد أن الجامعة ستواصل جهودها في تقديم بيئة تعليمية متميزة تشجع على الابتكار وتعزز من فرص الطلاب في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن جانبه، هنأ الدكتور ممدوح مكاوي، فريق العمل على الجائزة، مؤكداً أن هذا النجاح ثمرة جهود متواصلة في دعم مهارات الطلاب الإبداعية والإنتاجية، مشيراً إلى أن الكلية تسعى باستمرار إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تحفز الطلاب على الإبداع والمنافسة الدولية.

بني سويف اعلام بني سويف جامعة بني سويف

