مطران بني سويف يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة القومية

أدلى الأنبا غبريال مطران بنى سويف بصوته فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية الابتدائية بمدينة بنى سويف. وحث الأنبا غبريال الأقباط على المشاركة والإيجابية فى الاستحقاق الانتخابي 

 جدير بالذكر ان محافظة بني سويف  قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.

من ناحيته دعا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  المواطنين"ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لاختيار من يمثلهم في هذا المجلس لمدة 5 أعوام  بكل حرية واختيار نابع عن قناعاتهم الشخصية، مؤكد أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ،مشيرا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت والمتعلقة بتجهيز المقار الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة.

بني سويف اسقف بني سويف مطرانية بني سويف

