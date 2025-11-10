قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام
صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب
شركات التأمين تدفع لعملائها ما يقرب من 35 مليار جنيه تعويضات خلال الـ7 أشهر
محافظات

أخبار بني سويف|افتتاح فرع القومي للطفولة داخل ديوان عام المحافظة.. والمحافظ يتفقد عددا من المقار واللجان

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

افتتاح فرع القومي للطفولة داخل ديوان عام محافظة بني سويف بشرق النيل
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الفرع الجديد للمجلس بمدينة بني سويف الجديدة داخل ديوان عام المحافظة شرق النيل.

كما حضر الافتتاح بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة ألطاف رياض المشرف العام على فرع المجلس ببني سويف،  محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ووكلاء وزارات: التعليم، الصحة، الأزهر، الأوقاف، التضامن، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الإقليمي للسكان، ووحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة، وممثلين عن الكنيسة وبعض قيادات المجلس.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيسة المجلس مقر الفرع بالطابق الثاني بديوان عام المحافظة، الذي يعد ثاني فرع يتم افتتاحه على مستوى الجمهورية بعد محافظة الإسكندرية، واطلعا على الخدمات التي يقدمها من دعم نفسي وقانوني، فضلاً عن الأنشطة التربوية والثقافية الموجهة للأطفال، وذلك ضمن خطة المجلس لتعزيز وصول خدماته للأطفال والأسر على نحو أكثر فاعلية، وتطوير السياسات والبرامج المتكاملة التي تتناسب مع الاحتياجات المحلية للمجتمع.

محافظ بني سويف يتفقد عدداً من المقار واللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الترتيبات النهائية وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تُجرى عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار(الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري)،والتي سبقها أعمال الاقتراع والتصويت في الخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين

شملت الجولة  المراكز واللجان الانتخابية ببعض المدارس للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات.

سكرتير بني سويف يتابع تحصيل مستحقات مشروعات الصرف الزراعي المُغطى
 ترأس اللواء حازم محمد عزت، سكرتير عام محافظ بني سويف، الاجتماع الشهري لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بدائرة المحافظة.

ناقش سكرتير عام محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى،حيث تم التركيز على أهمية إجراءات تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بتلك المشروعات، لضمان استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.

بني سويف محافظة بني سويف الواسطي

