محافظات

افتتاح فرع القومي للطفولة داخل ديوان عام محافظة بني سويف بشرق النيل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الفرع الجديد للمجلس بمدينة بني سويف الجديدة داخل ديوان عام المحافظة شرق النيل.

كما حضر الافتتاح بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة ألطاف رياض المشرف العام على فرع المجلس ببني سويف،  محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ووكلاء وزارات: التعليم، الصحة، الأزهر، الأوقاف، التضامن، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الإقليمي للسكان، ووحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة، وممثلين عن الكنيسة وبعض قيادات المجلس.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيسة المجلس مقر الفرع بالطابق الثاني بديوان عام المحافظة، الذي يعد ثاني فرع يتم افتتاحه على مستوى الجمهورية بعد محافظة الإسكندرية، واطلعا على الخدمات التي يقدمها من دعم نفسي وقانوني، فضلاً عن الأنشطة التربوية والثقافية الموجهة للأطفال، وذلك ضمن خطة المجلس لتعزيز وصول خدماته للأطفال والأسر على نحو أكثر فاعلية، وتطوير السياسات والبرامج المتكاملة التي تتناسب مع الاحتياجات المحلية للمجتمع.

وتضمنت فعاليات الافتتاح كلمة ترحيب للمشرف العام على فرع المجلس، أعقبها عرض فيديو عن أعياد الطفولة، ثم تقديم عرض تفصيلي عن هيكل المجلس القومي للطفولة والأمومة بعد إعادة تنظيمه وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 2023، والذي يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر، وضمان حقوق الأمهات والأطفال وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية.

كما استعرض دور المجلس في دعم حقوق الطفل وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة، وبناء قدرات العاملين بوحدات حماية الطفل بالمحافظات، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتنفيذ البرامج والمبادرات، إضافة إلى اقتراح التشريعات ذات الصلة بالطفولة والأمومة وإبداء الرأي في ما يُحال إليه من موضوعات تشريعية، فضلاً عن عرض موجز لأبرز المبادرات التي نفذها المجلس أو شارك في تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد هاني غنيم أن افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل الديوان العام يعد خطوة نوعية ومهمة نحو تعزيز منظومة حماية الطفولة في محافظة بني سويف، مشيراً إلى أن الطفل يمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى ملف الطفولة والأمومة اهتماماً خاصاً باعتباره استثماراً في مستقبل الوطن.

وأضاف المحافظ أن "الأطفال هم مستقبل مصر، وهم الأمل في تحقيق رؤيتنا التنموية الشاملة، لذا فإن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم جميع المبادرات التي تسهم في حماية الطفل ورعايته وتنمية قدراته".

كما أعرب عن سعادته بتخصيص مقر دائم لفرع المجلس داخل الديوان العام لتمكينه من التواصل المباشر مع الإدارات التنفيذية وتسهيل التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن العمل في مجال حماية الطفولة يحتاج إلى تعاون وتكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية والإعلامية لضمان وصول الخدمات لكل طفل وأسرة في ربوع المحافظة.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن خالص تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على دعمه الكبير للمجلس وتوجيهاته بتوفير كل التسهيلات اللازمة لتخصيص المقر الجديد داخل الديوان العام، مشيدة بحرص المحافظة على التعاون الوثيق في دعم قضايا الطفولة والأمومة.

وأوضحت "السنباطي" أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى بناء طفل مصري يتمتع بحقوقه كاملة في بيئة آمنة وصحية، من خلال محاور تشمل: التوعية، التمكين، الترفيه، التنمية، التنشئة السليمة، التدريب، الشراكة، والتدخل الفعال.

وأشارت إلى أن المجلس بصدد إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة في مجالات الحماية والتنشئة والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال، بالتعاون مع الشركاء في التنمية.

كما أكدت رئيسة المجلس أن إنشاء فرع بني سويف يمثل "إضافة قوية لشبكة الحماية المجتمعية"، مشددة على أن العمل الميداني المتكامل بين المجلس والمحافظة يعزز من سرعة الاستجابة لحالات الانتهاك، ويرسخ ثقافة حماية الطفل داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية وعي الأجيال الجديدة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

