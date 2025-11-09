ندوة في صيدلة بني سويف حول كيفية فهم الأوراق البحثية العلمية

نظّمت اللجنة العلمية باتحاد طلاب "من أجل مصر" بكلية الصيدلة ندوة علمية بعنوان "كيفية فهم الأوراق البحثية العلمية: من البحث إلى القراءة والتحليل"، “How to Find, Read, and Understand a Scientific Research Paper” تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شهيرة المنشاوي، عميد الكلية، والدكتور عادل أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور حسام الهواري، المنسق العام للأنشطة بالجامعة، وحاضر في الندوة الدكتور طارق دشيشة، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية،.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم وتنمية قدرات طلابها في المجال البحثي، وتشجيعهم على اتباع المنهج العلمي القائم على التحليل والنقد البناء، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز البحث العلمي كأحد ركائز التنمية، حيث تناولت الندوة كيفية الوصول إلى الأبحاث العلمية الموثوقة، وطرق قراءة وتحليل الأوراق البحثية بأنواعها المختلفة بشكل فعّال، بما يسهم في تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب ورفع وعيهم الأكاديمي والإكلينيكي.