عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
محافظات

ندوة في صيدلة بني سويف حول كيفية فهم الأوراق البحثية العلمية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

 نظّمت اللجنة العلمية باتحاد طلاب "من أجل مصر" بكلية الصيدلة ندوة علمية بعنوان "كيفية فهم الأوراق البحثية العلمية: من البحث إلى القراءة والتحليل"، “How to Find, Read, and Understand a Scientific Research Paper” تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شهيرة المنشاوي، عميد الكلية، والدكتور عادل أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور حسام الهواري، المنسق العام للأنشطة بالجامعة، وحاضر في الندوة الدكتور طارق دشيشة، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية،.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم وتنمية قدرات طلابها في المجال البحثي، وتشجيعهم على اتباع المنهج العلمي القائم على التحليل والنقد البناء، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز البحث العلمي كأحد ركائز التنمية، حيث تناولت الندوة كيفية الوصول إلى الأبحاث العلمية الموثوقة، وطرق قراءة وتحليل الأوراق البحثية بأنواعها المختلفة بشكل فعّال، بما يسهم في تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب ورفع وعيهم الأكاديمي والإكلينيكي.

جامعة بني سويف بني سويف علوم بني سويف

