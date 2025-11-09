معاون محافظ بني سويف برفقة لجنة شئون القرى تجوب 40 وحدة محلية بمراكز المحافظة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقرير الميداني الشهرى للجنة شؤون القرى ضمن برنامج ميداني وجه بتنفيذه، والذي يستهدف متابعة مستوى وجودة الموقف الخدمي والمرافق بالقري ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في اطار الدفع بخطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حيث قام بعرض التقرير معاون المحافظ د. محمد جبر والذي شمل قيام لجان المتابعة بزيارة المجالس القرويه خلال شهرين

تضمنت الزيارات تفقد عدد من الوحدات الخدمية، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

من جانبه شدد المحافظ على استمرار وتكثيف الجولات الميدانية وأهمية المرور على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور عن الموقف الخدمي بها.