جامعة بني سويف تطلق ورشة عمل تعريفية لدعم مشروعات التخرج الريادية





تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار التزام الجامعة بدعم المبادرات الشبابية وتعزيز قدرات الطلاب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز دورهم في سوق العمل المحلي والدولي، أطلقت الجامعة ورشة العمل التعريفية ببرنامج دعم مشروعات التخرج الريادية لعام 2025، الذي يقدمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF). والتي أقيمت عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية، مما أتاح الفرصة لعدد كبير من الطلاب للمشاركة والتفاعل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال.



وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الورشة تهدف إلى تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب، وتوفير الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق. كما تتيح الفرصة للمشاركين للتعرف على آليات التمويل والشروط المطلوبة للتقديم، مما يسهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.



وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في برنامج دعم مشروعات التخرج الريادية هو 25 نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وتعزيز قدرات الطلاب. كما أعلن عن موعد إعلان النتائج الذي سيكون في ديسمبر 2025، مشددًا على أهمية الروابط المتاحة لتقديم المعلومات والتسجيل، والتي تتضمن استمارة الدعم والمساعدة من مكتب التسويق التكنولوجي لمراجعة الملفات قبل التقديم، بالإضافة إلى ملف العرض. وأكد الدكتور علي أن الجامعة تسعى لتوفير كل سبل الدعم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستفسارات يمكن توجيهها إلى الدكتور محمد الفران عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

روابط التقديم والمعلومات:

 https://shorturl.at/TOLgf

 https://forms.gle/y45teSbtBDVCwAz8A

فورم الدعم والمساعدة من مكتب التسويق التكنولوجى ومراجعه الملفات قبل التقديم :

 https://forms.gle/gSCoYkmZY6zFz69P7

ملف العرض :

 https://shorturl.at/M8eIw

للتواصل والاستفسارات : د /محمد الفران

 [email protected]

 [email protected]