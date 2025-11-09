سكرتير بني سويف يتابع تحصيل مستحقات مشروعات الصرف الزراعي المُغطى

ترأس اللواء حازم محمد عزت، سكرتير عام محافظ بني سويف، الاجتماع الشهري لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بدائرة المحافظة.

ناقش سكرتير عام محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى،حيث تم التركيز على أهمية إجراءات تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بتلك المشروعات، لضمان استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع: هيثم محمد _قائم بأعمال مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وباقي أعضاء اللجنة من الري ،الزراعة ، الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف