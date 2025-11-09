قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عدداً من المقار واللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الترتيبات النهائية وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تُجرى عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار(الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري)،والتي سبقها أعمال الاقتراع والتصويت في الخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين

شملت الجولة  المراكز واللجان الانتخابية ببعض المدارس للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال 2 مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.

ودعا المحافظ المواطنين "ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لاختيار من يمثلهم في هذا المجلس لمدة 5 أعوام  بكل حرية واختيار نابع عن قناعاتهم الشخصية، مؤكد أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت والمتعلقة بتجهيز المقار الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة.

رافق المحافظ كل من: "بلال حبش" نائب المحافظ، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.

تعليم بني سويف بني سويف محافظ بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

