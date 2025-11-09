محافظ بني سويف يتفقد عدداً من المقار واللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الترتيبات النهائية وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تُجرى عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار(الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري)،والتي سبقها أعمال الاقتراع والتصويت في الخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين

شملت الجولة المراكز واللجان الانتخابية ببعض المدارس للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال 2 مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.

ودعا المحافظ المواطنين "ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لاختيار من يمثلهم في هذا المجلس لمدة 5 أعوام بكل حرية واختيار نابع عن قناعاتهم الشخصية، مؤكد أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت والمتعلقة بتجهيز المقار الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة.

رافق المحافظ كل من: "بلال حبش" نائب المحافظ، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.