رئيس جامعة الأزهر يكرم اسم المغفور له الشيخ أحمد الصايم شيخ الأزهر الأسبق ابن محافظة بني سويف

في لمسة تعكس قيمة الوفاء للنماذج الوطنية والرموز الدينية التي أسهمت في تقدم الوطن عبر التاريخ والعصور؛ كرَّم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اسم المغفور له -بإذن الله تعالى- فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الصايم، شيخ الأزهر الشريف رقم (18) ابن قرية صفط العرفا مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، برئاسة الدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، و تسلم درع التكريم حفيده المستشار محمد صلاح الصايم، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف.

وخلال التكريم أعلن رئيس الجامعة حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تكريم رموز المؤسسة من مشايخ الأزهر السابقين الذين كانت لهم إسهامات جليلة يسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وأعلن رئيس الجامعة أن الشيخ الصايم -عليه رحمة الله- كان من مشايخ الأزهر الشريف الذين عرف عنهم التقوى والورع والزهد حتى إنه كان يطلق عليه الشيخ الزاهد والشيخ الصايم؛ لكثرة صيامه.