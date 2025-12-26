العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم

سلم العريس، الذي تسبب في مقتل الطفلة رقية برصاصة خلال زفة بأوسيم، نفسه إلى قسم شرطة أوسيم، وذلك عقب تكثيف الأجهزة الأمنية تحرياتها وتحديد هويته.

وقال مصدر أمني إن العريس حضر بنفسه إلى القسم، وجرى إخطار النيابة العامة لإتمام الإجراءات القانونية، والتحقيق معه حول الواقعة التي أودت بحياة الطفلة، والتي أثارت غضب الأهالي على نطاق واسع.

كانت الطـ فلة رقية مصطفى البرديسي، 11 عامًا، فارقت الحياة بعد إصابتها بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفها في شرفة منزلها مع والدتها، أثناء مرور الزفة أمام العقار، في واقعة هزت مدينة أوسيم واعتبرها أهالي المنطقة استعراضًا خطيرًا للسلاح.

وأكدت التحقيقات الأولية أن العريس أطلق النار احتفالًا بالزفاف، ما أدى إلى الحادث المأساوي، فيما يواصل رجال المباحث استكمال التحريات، والاستماع إلى شهود العيان، تمهيدًا لإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.