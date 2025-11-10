محافظ بني سويف يتابع من غرفة العمليات التصويت بانتخابات مجلس الننواب

تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف ، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ،أعمال فتح اللجان داخل المقار الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025،وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأت عملية التصويت والاقتراع في المواعيد الرسمية اعتبارا من الــ 9 صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

جاء ذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

كما اطمأن المحافظ، خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة ، بدء عملية التصويت في أول أيام الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 479 لجنة فرعية داخل 448مقراً انتخابيا، تستقبل أكثر من 2 مليون و96 ألف ناخباُ وناخبة ، حيث تابع المحافظ بدء توافد وإقبال الناخبين " عبر بث مباشر من مركز السيطرة" على عدد من اللجان في العديد من قرى ومدن المحافظة.

وجه المحافظ باستمرار التواصل والتنسيق بين مركز السيطرة و غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بصفة مستمرة على مدار يومي الانتخابات والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق ، لمتابعة الموقف أولا بأول وتذليل أية معوقات قد تطرأ ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته للأجهزة التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.