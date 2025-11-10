قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع من غرفة العمليات التصويت بانتخابات مجلس الننواب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف ، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ،أعمال فتح اللجان داخل المقار الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025،وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأت عملية التصويت والاقتراع في المواعيد الرسمية اعتبارا من الــ 9  صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

جاء ذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

كما اطمأن المحافظ، خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة ، بدء عملية التصويت في أول أيام الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 479 لجنة فرعية داخل 448مقراً انتخابيا، تستقبل أكثر من 2 مليون و96 ألف ناخباُ وناخبة ، حيث تابع المحافظ بدء توافد وإقبال الناخبين " عبر بث مباشر من مركز السيطرة" على عدد من اللجان في العديد من قرى ومدن المحافظة.

وجه المحافظ باستمرار التواصل والتنسيق بين مركز السيطرة و غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بصفة مستمرة على مدار يومي الانتخابات والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق ، لمتابعة الموقف أولا بأول وتذليل أية معوقات قد تطرأ ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته للأجهزة التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

شباب الاحزاب

شباب الأحزاب السياسية في خدمتك .. لجان الهرم تشهد تنظيما كاملا للعملية الانتخابية

جانب من الفاعليات

إقبال كثيف من قرى العياط على انتخابات مجلس النواب 2025

الهرم

انتخابات مجلس النواب 2025 .. كافة الفئات العمرية تزين صفوف لجان الهرم

بالصور

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم
وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم
وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد