طلاب الخدمة الاجتماعية ببني سويف يزورون مؤسسات رعاية المسنين والأيتام والمكفوفين

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بمشاركة أسرة "طلاب من أجل مصر" 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية المسنين، والأيتام، والمكفوفين، والاحداث، وذلك بإشراف الدكتور حماده محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وبإعداد وتنفيذ الدكتور فضل محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد الدسوقي، مدير وحدة التدريب الميداني بالكلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن طلاب المستوى الأول بكلية الخدمة الاجتماعية قاموا بتنظيم 5 زيارات ميدانية إلى مؤسسات متنوعة، تشمل جمعية الحق في الحياة، ودار المسنين، ومجمع الدفاع الاجتماعي، والنور والأمل للمكفوفين، وجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام.

تأتي هذه الزيارات في إطار خطة التدريب العملي للطلاب، وتهدف إلى ربطهم بمؤسسات الممارسة وتعزيز العلاقة بين الأسس النظرية التي درسها الطلاب وواقع الممارسة العملية.



من جانبه، وجه الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، شكره لجميع القائمين على تنظيم هذه الزيارات، مشيدًا بأهمية التجارب العملية في تشكيل مهارات الطلاب. وأكد أن هذه الزيارات تساهم في تعزيز فهم الطلاب لواقع العمل الاجتماعي، وتمكنهم من تطبيق ما تعلموه في الفصول الدراسية على أرض الواقع.

كما دعا الطلاب إلى استثمار هذه الفرص لبناء علاقات مهنية مع المؤسسات المختلفة، مما يسهم في إعدادهم ليكونوا أخصائيين اجتماعيين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع.