خدمة اجتماعية "بني سويف" تنظم ندوة توعوية لتعزيز وعي الطلاب بترشيد استهلاك المياه والكهرباء

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بالتعاون مع شركة المياة والكهرباء ببني سويف ندوة توعوية حول " ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمجتمع السويفي" وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وبإعداد وتنفيذ الدكتور محمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،جاء ذلك بحضور مديري الإدارات بشركة المياه والكهرباء بمحافظة بني سوي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب بالكلية.



أوضح رئيس الجامعة أن الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. حيث تركز الفعالية على تشجيع الممارسات اليومية التي تقلل من الهدر وتحافظ على الموارد، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق الفائدة للمجتمع الجامعي والمحلي.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب، مشيرًا إلى أن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء يعد مسؤولية جماعية تساهم في بناء مستقبل مستدام. كما أضاف أن الجامعة تسعى جاهدة للتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية لتفعيل هذه المبادرات، مما يعكس التزامها بدعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة. وبهذا، تأمل الجامعة في تحقيق تأثير إيجابي يمتد إلى جميع أفراد المجتمع، ويعزز من ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.