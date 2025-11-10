القاضي المُشرف على لجان بني سويف : تأخر لجنتين انتخابيتين عن الفتح فى الموعد المحدد بسبب صعوبة الوصول

أكد المستشار عمرو سلامة المشرف على لجان محافظة بني سويف خلال تواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات أنه يقوم بالإشراف في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على 479 لجنة و448 مقر انتخابي ويتنافس على 9 مقاعد 40 مرشحا، وأن اللجان فتحت فى موعدها عدا لجنتين تأخروا بسبب عدم معرفىة المستشارين بالمكان.

قال القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تأخير فى فتح لجنة بحوش عيسى بالبحيرة بسبب عدم قدرة القاضى على الوصول إلى لجنته وتم طلب النجدة واصطحابه إلى مقر لجنته.

وأضاف بندارى أن التصويت بدأ فى 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، وان العمل انتظم فى جميع اللجان البالغ عددها 5606 لجنة فرعية فى تمام الساعة التاسعة صباحا عدا لجنتين فى أسوان بسبب وقوع حادث سير لقاضيين أثناء توجههما إلى مقر اللجنتين.

يجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.