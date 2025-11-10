بني سويف.. مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا تواصل عملها بالمدارس والمعاهد الابتدائية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل ضمن فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالتعليم العام والأزهري

جاء ذلك خلال التقرير، الذي أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة ، وتضمن الإشارة إلى انتظام سير أعمال المبادرة الرئاسية" عيون أطفالنا مستقبلنا"، حيث تم فحص199 ألف و465 تلميذاً وتلميذة داخل مدارس ومعاهد قطاع الريف بالمحافظة،وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة في الرابع من شهر نوفمبر الحالى ،ويتم من خلالها الكشف المبكر عن أمراض حدة الأبصار وأمراض العيون وتوفير النظارات والأدوية والعمليات الجراحية إذا لزم الأمر

وأضاف وكيل الصحة أن المبادرة يتم تنفيذها في ضوء خطة التعاون الخماسية بين وزارت(الصحة والسكان/التربية والتعليم/التضامن الاجتماعي /التنمية المحلية، بجانب مؤسسات الليونز العالمية) ومتابعة من المختصين بالمديرية( الدكتور أحمد أشرف صديق منسق عام المبادرات والدكتورة إيمان محمد