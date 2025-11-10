الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها

قال المستشار عمرو سلامة رئيس لجنة متابعة بنى سويف إنه خلال تواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى تبين أنه فى الدائرة الأولى قسم بنى سويف لجنة رقم 85 تم استبدال المستشارة لمرض ابنها، وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الاتصال بها والاطمئنان على ابنها.

وأعادت اللجان الفرعية بـ14 محافظة فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، في الساعة الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي للقضاء في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.