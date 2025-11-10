متابعة ميدانية من الأجهزة التنفيذية لمحافظة بني سويف لسير العملية الانتخابية

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام رؤساء الوحدات المحلية ومديرو الأجهزة التنفيذية بعدد من الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين، ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة التواجد الميداني الدائم بمحيط اللجان ومتابعة أعمالها أولًا بأول، وتقديم الدعم اللازم لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.



ففي مركز ومدينة الفشن، تفقد مدحت صلاح عددًا من اللجان الانتخابية بدائرة المركز، حيث اطمأن على انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، وتواجد رؤساء اللجان والموظفين المختصين، وسير العمل بسلاسة في ظل إقبال الناخبين، مؤكدًا استمرار المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات الخدمية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، بجانب انعقاد غرفة العمليات الفرعية بالمركز وتواصلها على مدار الساعة بمركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، قام اللواء أسامة يونس بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المقرات الانتخابية، منها لجنة مدرسة عبد الرحمن بن عوف، ومدرسة فاروق الملا التجارية، ولجنة المدرسة الإعدادية بنات الجديدة، ولجنة مدرسة أحمد زويل التجريبية بمدينة سمسطا، بالإضافة إلى لجنة الوحدة المحلية للقرية، ومركز شباب بدهل، ولجنة مدرسة نزلة سعيد الابتدائية، ولجنة مدرسة مازورا الإعدادية بنين، ولجنة مدرسة الشهيد عمر فتح الباب الابتدائية، ومعهد الفتيات ببدهل.

وخلال جولته، تابع رئيس المركز أعمال النظافة والإنارة حول المقار الانتخابية، مشيدًا بحسن التنظيم وتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين أثناء التصويت.

وفي مركز إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان منها المدرسة الابتدائية الجديدة بنات، والمدرسة الابتدائية الجديدة (1)، ومدرسة الثانوية العامة بنين، والمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية، ومدرسة عبدالعظيم مبروك، ومدرسة الشهيد عادل شعيب، ومدرسة الشهيد رمضان عبدالمولى، حيث اطمأن على توافد المواطنين على اللجان، مؤكدًا الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم.

كما تفقد العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا عددًا من اللجان داخل المدينة والقرى التابعة، حيث تابع انتظام العملية الانتخابية في لجان مدارس النصر الابتدائية، وبني ماضي الإعدادية، وببا الثانوية بنين، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية لضمان انسيابية العمل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وفي مدينة بني سويف، قام محمد بكري رئيس المدينة بجولة ميدانية شملت عددًا من المقرات الانتخابية بالمدارس داخل نطاق المدينة، حيث تابع انطلاق عملية التصويت وتوافر الخدمات العامة أمام اللجان، مشيدًا بمستوى التنظيم والإقبال المتزايد من المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي.

كما تفقد علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى عددًا من اللجان بالمدينة والقرى، حيث اطمأن على انتظام سير الانتخابات وتعاون الأجهزة التنفيذية في تسهيل حركة الناخبين، موجهًا فرق العمل بالتواجد المستمر أمام اللجان لرفع أي إشغالات وضمان سيولة المرور بمحيط المقار الانتخابية.

وفي مركز ومدينة ناصر، قام شوقي هاشم بجولة ميدانية شملت عددًا من المقرات الانتخابية، حيث تابع سير عملية التصويت، وأشاد بحرص المواطنين على المشاركة الإيجابية، مؤكدًا استمرار المرور الميداني طوال فترة التصويت حتى انتهاء اليوم الثاني.

من جانبها حرصت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، على متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول بمقار عدد من مدارس قرى ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكدت وكيل الوزارة توجيهات المحافظ باستمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر سبل الراحة والتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم، فضلًا عن متابعة جاهزية المدارس التي تم تخصيصها كمقار انتخابية من حيث النظافة والإنارة والتجهيزات الأساسية.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف لجميع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة العملية الانتخابية ميدانيًا على مدار اليومين، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن سهولة مشاركة المواطنين، بما يعكس الوعي الوطني لأبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من الهدوء والانضباط.