محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتظام أعمال التصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف،عددا من المقار واللجان الانتخابية،للاطمئنان على انتظام سير أعمال التصويت ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025،والتي انطلقت في الساعة 9من صباح اليوم ،حيث يزيد عدد الناخبين بالمحافظة 2مليون 90 ألف موزعين على 479 لجنة فرعية داخل 448 مركز انتخابي،وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

واطمأن المحافظ"خلال جولته"على عدد من اللجان الانتخابية،شملت مدارس (الشهيد على عبدالحليم الابتدائية بمركز ناصر ، النويشي الابتدائية بمركز الواسطى) على الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للتيسير على للناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ، على مدار يومي الانتخابات الاثنين والثلاثاء 10و11 الشهر الجاري ،وسط إجراءات تأمين تتم بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي ، وقد تبادل المحافظ أطراف الحديث مع عدد من المواطنين ممن تصادف تواجدهم أثناء الإدلاء بأصواتهم

وأكد المحافظ اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية ،مشيراً إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها للانتخابات ومراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أومن خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية

رافق المحافظ خلال الجولة: شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ،  علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى

بني سويف انتخابات بني سويف محافظ بني سويف

