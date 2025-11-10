قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بني سويف .. استبدال رئيسة لجنة انتخابية لظرف طاريء

الانتخابات
الانتخابات
عادل نصار

كشف المستشار عمر سلامة رئيس اللجنة العام بمحافظة بني سويف، عن آخر تطورات سير العملية الانتخابية في دوائر المحافظة.

وأكد  المستشار عمر سلامة رئيس اللجنة العام بمحافظة بني سويف، أنه في الدائرة الأولى في المحافظة طالبت رئيسة لجنة بالمغادره نظرا لمشكلة طارئة لنجلها وتم استبدالها.

وفي وقت سابق أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية ستُفتح تباعًا خلال الساعة القادمة في 14 محافظة، بإجمالي 56 لجنة، وسط متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

أوضح  أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة لمواجهة أي كثافات تصويتية، خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا، لضمان انسيابية التصويت في هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة وفرت جميع التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر توفير كراسي متحركة داخل اللجان، ولوحات إرشادية بلغة الإشارة، وكتيبات "برايل" للمكفوفين.

بني سويف المحافظة المستشار عمر سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يشارك في جلسة نقاشية حول آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر لأول مرة ضوابط قيد شركات إعادة التأمين

البنك المركزي

ارتفاع التضخم في مصر الي 12.1% في الشهر الماضي

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد