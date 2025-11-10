محافظ بني سويف يُتابع غلق لجان ومقار الاقتراع في ختام اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة"ختام التصويت في أول أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب2025 ،وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد لغلق اللجان،في حضور:السيد"بلال حبش"نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بالديوان العام.

واطمأن المحافظ على إجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة،التي أغلقت في الموعد المقرر ،حيث قام رؤساء اللجان بإغلاق الصناديق،وتحرير محاضر الغلق تحتوى على أعداد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم على مدار اليوم،وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق والكشوف الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية،تمهيدا لفتح باب اللجان في الوقت المقرر صباح غد الثلاثاء

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال أكثر من 2مليون و96 ألف ناخباً وناخبة ممن يحق لهم التصويت،موزعين على 479 لجنة فرعية داخل 448 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة،وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بكافة المراكز والقري بنطاق المحافظة،والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ،ومتابعة المنظومة من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية



