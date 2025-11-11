وفد إعلام بني سويف الأهلية يواصل مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام

واصل وفد كلية الإعلام تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، مشاركته الفاعلة في فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـمنتدى مصر للإعلام، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا توفيق النائب الأكاديمي للجامعة، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف الدول العربية، وضم وفد الكلية كلًا من الدكتورة إنجي أبو العز مدير برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وأحمد عبد العال المعيد بقسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة غادة يحيى المدرس بالقسم ذاته، وبيشوي بوصيلا المعيد بشعبة اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى دمج الطلاب في بيئة العمل الإعلامي الحقيقي، وتنمية مهاراتهم المهنية والأكاديمية، وإطلاعهم على أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة الإعلامية، حيث شارك طلاب الكلية في ورشة تدريبية متخصصة حول “فن السرد القصصي”، نظمتها شبكة CNN بالعربية، وقدمتها كل من كارولين فرج نائبة رئيس شبكة CNN ورئيسة تحرير CNN بالعربية، وسامية عايش الصحفية والمدربة المعروفة، والتي أشادت بمستوى طلاب الكلية، مؤكدةً أنهم يمتلكون مهارات واعدة تؤهلهم ليكونوا من رواد الإعلام في المستقبل، كما أثنى الإعلامي رامي رضوان في ختام المنتدى على تميز الطلاب، واصفًا إياهم بـ"الطاقات الواعدة" التي تبعث الأمل في مستقبل مشرق للإعلام المصري

وأوضحت الدكتورة رشا توفيق أن الورشة تناولت أحدث التقنيات والأساليب الإبداعية في صياغة القصص الإخبارية بطريقة جذابة ومؤثرة، وحظيت بتفاعل كبير من الطلاب الذين أظهروا حماسًا واهتمامًا بالتعلم من الخبرات الدولية الرائدة.

وفي ختام اليوم، عبّر الطلاب عن امتنانهم العميق لإدارة المنتدى وعلى رأسها الأستاذة نهى النحاس، مقدّمين خالص شكرهم لجامعة بني سويف الأهلية على دعمها المستمر وتشجيعها الدائم للمشاركة في الفعاليات التي تنمي الإبداع والتميز.