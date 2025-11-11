قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
محافظات

وفد إعلام بني سويف الأهلية يواصل مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام

اعلام ني سويف
اعلام ني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 واصل وفد كلية الإعلام تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، مشاركته الفاعلة في فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـمنتدى مصر للإعلام، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا توفيق النائب الأكاديمي للجامعة، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف الدول العربية، وضم وفد الكلية كلًا من الدكتورة إنجي أبو العز مدير برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وأحمد عبد العال المعيد بقسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة غادة يحيى المدرس بالقسم ذاته، وبيشوي بوصيلا المعيد بشعبة اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى دمج الطلاب في بيئة العمل الإعلامي الحقيقي، وتنمية مهاراتهم المهنية والأكاديمية، وإطلاعهم على أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة الإعلامية، حيث شارك طلاب الكلية في ورشة تدريبية متخصصة حول “فن السرد القصصي”، نظمتها شبكة CNN بالعربية، وقدمتها كل من كارولين فرج نائبة رئيس شبكة CNN ورئيسة تحرير CNN بالعربية، وسامية عايش  الصحفية والمدربة المعروفة، والتي أشادت بمستوى طلاب الكلية، مؤكدةً أنهم يمتلكون مهارات واعدة تؤهلهم ليكونوا من رواد الإعلام في المستقبل، كما أثنى الإعلامي رامي رضوان في ختام المنتدى على تميز الطلاب، واصفًا إياهم بـ"الطاقات الواعدة" التي تبعث الأمل في مستقبل مشرق للإعلام المصري

وأوضحت الدكتورة رشا توفيق أن الورشة تناولت أحدث التقنيات والأساليب الإبداعية في صياغة القصص الإخبارية بطريقة جذابة ومؤثرة، وحظيت بتفاعل كبير من الطلاب الذين أظهروا حماسًا واهتمامًا بالتعلم من الخبرات الدولية الرائدة.

وفي ختام اليوم، عبّر الطلاب عن امتنانهم العميق لإدارة المنتدى وعلى رأسها الأستاذة نهى النحاس، مقدّمين خالص شكرهم لجامعة بني سويف الأهلية على دعمها المستمر وتشجيعها الدائم للمشاركة في الفعاليات التي تنمي الإبداع والتميز.

بني سويف اعلام الاهلية بني سويف الاهلية

