محافظ بني سويف يهنئ وكيل التعليم بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم وقياداتها، والطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، بمناسبة فوز تعليم بني سويف بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها الإدارة العامة للتربية الفنية بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، ضمن خطة الوزارة لتفعيل الأنشطة الطلابية.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل إنجازات تعليم بني سويف، مثنيًا على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في دعم وتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وتبني المبدعين ورعايتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية.

وفي السياق ذاته، أعربت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن شكرها وتقديرها لدعم محافظ بني سويف المستمر لجهود المديرية في تنفيذ رؤية الوزارة نحو الارتقاء بالأنشطة الطلابية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة في محور بناء الشخصية المصرية.

وأضافت أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز الطالب يوسف أحمد محمد بمدرسة التوفيق الابتدائية بإدارة بني سويف التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة عبير جمال إسماعيل بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي الثانوية بنات بإدارة ناصر التعليمية بالمركز الثاني في فن النحت.

ووجهت وكيل الوزارة التهنئة للطالبين الفائزين وأسرتيهما ومدرستيهما، مؤكدة أن هذه النجاحات ثمرة تعاون وتكامل الجهود بين المديرية والإدارات التعليمية والموجهين والمعلمين، مشيدةً بدور قيادات التربية الفنية وعلى رأسهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشئون التنفيذية، إيمان أحمد مصطفى موجه عام التربية الفنية، أشرف فايز موجه أول إدارة بني سويف، أسماء حسن معلمة التربية الفنية، طارق الإمام موجه أول إدارة ناصر، حاتم أحمد معلم التربية الفنية، لما بذلوه من جهد مخلص أسفر عن هذا التميز المشرف للمحافظة.

واختتمت الهواري تصريحها بالتأكيد على استمرار المديرية في دعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، بما يسهم في اكتشاف طاقات الطلاب وتنميتها، لتظل بني سويف محافظةً للتميز والإبداع على مستوى الجمهورية.