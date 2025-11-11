محافظ بني سويف يتابع أعمال بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

في اليوم الثاني للعملية الانتخابية، ومن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة،تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غُنيم ،أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية اعتبارا من التاسعة صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

وذلك في حضور : السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ،الدكتورأشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة

واطمأن المحافظ على فتح اللجان تمهيدا لبدء عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 479لجنة فرعية داخل 448مقر انتخابي ، تستقبل أكثر من 2 مليون 96ألف ناخباً وناخبة ، حيث تابع المحافظ بدء توافد الناخبين " عبر بث حي" على اللجان لممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع والتصويت ببعض قرى ومدن المحافظة

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته للأجهزة التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.