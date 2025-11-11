قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في اليوم الثاني للعملية الانتخابية، ومن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة،تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غُنيم ،أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

 وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية اعتبارا من التاسعة صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

 

وذلك في حضور : السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ،الدكتورأشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة

 

واطمأن المحافظ على فتح اللجان تمهيدا لبدء عملية التصويت في ثاني أيام  الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 479لجنة فرعية داخل 448مقر انتخابي ، تستقبل أكثر من 2 مليون 96ألف ناخباً وناخبة ، حيث تابع المحافظ بدء توافد الناخبين " عبر بث حي" على  اللجان لممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع والتصويت ببعض قرى ومدن المحافظة

 

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته للأجهزة التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

