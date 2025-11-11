رئيس متابعة انتخابات النواب في بني سويف: استبدال رئيسة لجنة بآخر لمرضها صباحا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
حوادث

رئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب في بني سويف: استبدال رئيسة لجنة بآخر لمرضها صباحا
إسلام دياب

أكد المستشار عمرو سلامة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة بني سويف، أنه “فى الساعة السابعة صباحا تم إبلاغنا أن رئيسة اللجنة 107 قسم الفيوم المشرفة على المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب أصابها المرض بعد عودتها من الإشراف على العملية الانتخابية فى اليوم الأول، وتم إنزال قاض احتياطي بدلا منها وتولى العمل الساعة 9 صباحا”. 

فيما أكد المستشار محمود الديب، رئيس اللجنة الفرعية رقم 4، تتبع اللجنة العامة رقم 7 مركز ومدينة أبو المطامير والنوبارية ووادى النطرون بمحافظ البحيرة، وأن إجمالى عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب باللجنة 6824 ناخبا تم استنزال واحد منهم تبين أنه أدلى بصوته خارج مصر وتم استبعاده من كشوف الناخبين. 

من جانب آخر، تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، وغرفة العمليات المركزية للهيئة برئاسة المستشار أحمد بنداري، بالعزاء لأسرة الموظف بالتربية والتعليم محمد أحمد دياب بلجنة 86 بمركز العدوى بالمنيا، والذى أصيب أثناء عمله باللجنة، وتم نقله للمستشفى، وفور وصوله وافته المنية إثر أزمة قلبية.

وقال القاضي أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، إنه “تم فتح جميع اللجان الانتخابية عدا لجنة في إدفو و3 لجان في الجيزة ولجنة في أسوان وأخرى في بني سويف، وسنتابع حتى فتح جميع اللجان”.

وأضاف أنه لم يتم إغلاق اللجان باليوم الثاني إلا بعد انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وتمكين أي ناخب متواجد بجمعية الانتخاب من التصويت حتي بعد انتهاء الموعد المحدد لغلق اللجان.

وأوضح أن الإقبال على اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب يرجع للطبيعة الخاصة لهذه الانتخابات، وقوة كل مرشح والداعمين له بدائرته، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بنداري أن الهيئة أتاحت للقضاة رؤساء اللجان الانتخابية طلب بطاقات اقتراع إضافية في الدوائر التي تشهد كثافات من المواطنين.

