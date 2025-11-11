طالب بـ آداب بني سويف يناقش كتابه مسرحيات من خط القنال بالأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، يُناقش اليوم، الطالب مجدي مرعي، بالفرقة الأولى كلية الآداب، قسم المسرح والدراما بالكلية برئاسة الفنان الدكتور عمر فرج كتابه المسرحي الجديد بعنوان "مسرحيات من خط القنال"، والصادر عن سلسلة إبداع التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة، ويضم الكتاب ست مسرحيات موجهة للأطفال، وهي: مشوار الألف ميل، لعبة بجد، صندوق جدنا، الراعي الصغير، مريم، وأتوبيس ع الطريق. ويدير الحلقة النقاشية الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام إدارة التفرغ، ويشارك في المناقشة كلا من الأستاذ أحمد زحام كاتب أدب الطفل ووكيل وزارة الثقافة الأسبق، والدكتور جمال الفيشاوي الناقد والفنان القدير، والدكتور أحمد صلاح هاشم الصحفي والناقد، والأستاذة رجاء محمود الإعلامية والمخرجة.

وأعرب الدكتور طارق علي عن فخره بتميز الطالب مجدي مرعي، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وتعمل على دعم المبدعين من أبنائها، مشيرًا إلى أن ما يحققه هذا الطالب من إنجازات إبداعية في مجال الكتابة والتأليف المسرحي يعكس صورة مشرفة لطلاب جامعة بني سويف، خاصة وأن الكتاب يهدف إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال، وبث روح الانتماء الوطني في نفوسهم، عبر مزيج من الخيال المسرحي والوقائع التاريخية التي تجسد بطولات أبناء القناة ودورهم في حماية الوطن عبر العصور.

وأوضح الطالب مجدي مرعي أن الدافع وراء إصدار هذا العمل هو تقديم المسرح كنافذة يطل منها الطفل على تاريخ منطقة القناة، التي شكّلت مسرحًا لأحداث وطنية جسّدت بطولات المصريين في مقاومة الاحتلال الإنجليزي والصهيوني، كما يتعرف الطفل من خلالها على التراث الشعبي المتمثل في فن السمسمية ودوره في التعبير عن روح المقاومة.