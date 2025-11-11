قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القـ.ـتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
توك شو

ملحمة انتخابية غير مسبوقة في انتخابات مجلس النواب في بني سويف

أكد أسامة عيد، مراسل قناة «صدى البلد» في بني سويف، أن المصريين خلال اليومين الماضيين قدّموا ملحمة انتخابية رائعة، مشيرًا إلى أن شعب بني سويف شعب مختلف، وقد تفاجأ بالأعداد التي كانت أمام اللجان.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن الأعداد أمام اللجان كثيفة، موضحًا أنه كان متواجدًا أمس في لجنة "بليفيا" واليوم في مركز ناصر، وكانت ملحمة انتخابية، حيث كانت كثافة الشباب والسيدات أمام اللجان واضحة.

وأضاف أن الأعداد في القرى عادةً ما تكون قليلة، ولكن هذه المرة كانت الأعداد كثيفة للغاية، مشيرًا إلى أن الناخبين بدأوا يزدادون أمام اللجان، فقام بعض الشباب بتنظيم العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة.

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

البروفيسور جيفري ساكس

البروفيسور جيفري ساكس يشيد بجمال الجامع الأزهر وتفرّده وخصوصية

الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي

عبد الفتاح الشعشاعي .. أول من تلا القرآن في الحرمين بمكبرات الصوت.. 20 معلومة في ذكرى رحيله

آيات علاج الاكتئاب بالقرآن

آيات علاج الاكتئاب بالقرآن.. رددها تزيل القلق والهم وتشرح الصدر

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

