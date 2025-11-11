ملحمة انتخابية غير مسبوقة في انتخابات مجلس النواب في بني سويف

أكد أسامة عيد، مراسل قناة «صدى البلد» في بني سويف، أن المصريين خلال اليومين الماضيين قدّموا ملحمة انتخابية رائعة، مشيرًا إلى أن شعب بني سويف شعب مختلف، وقد تفاجأ بالأعداد التي كانت أمام اللجان.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن الأعداد أمام اللجان كثيفة، موضحًا أنه كان متواجدًا أمس في لجنة "بليفيا" واليوم في مركز ناصر، وكانت ملحمة انتخابية، حيث كانت كثافة الشباب والسيدات أمام اللجان واضحة.

وأضاف أن الأعداد في القرى عادةً ما تكون قليلة، ولكن هذه المرة كانت الأعداد كثيفة للغاية، مشيرًا إلى أن الناخبين بدأوا يزدادون أمام اللجان، فقام بعض الشباب بتنظيم العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة.