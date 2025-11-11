أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم

تحتفل المطربة هايدي موسى بحفل زفافها مساء اليوم بالقلعة بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني.
تحدثت الفنانة هايدي موسى عن كواليس عقد قرانها الذي تم في أجواء شاعرية عند سفح الأهرامات، مشيرة إلى أن اليوم كان مميزًا بكل تفاصيله.
وقالت هايدي موسى، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع منى الشاذلي: "كتب الكتاب كان عند الهرم، وده بصراحة كان توفيق من ربنا، لأن المكان طلع بالصدفة اختيار موفق جدًا، ومع الغروب كانت الأجواء شاعرية جدًا".
وأضافت: "لحظة كتب الكتاب كانت مهيبة بالنسبة لي، فيها رهبة ومشاعر متداخلة، حسّيت فعلاً إنها لحظة فارقة في حياة أي بنت، مهما كانت واثقة في نفسها أو في اختيارها".
وكشفت هايدي أن زوجها هو الكابتن محمد غانم، المذيع في قناة "أون سبورت"، وقالت عنه: "هو داعمني جدًا ومشجعني جدًا، والحمد لله ربنا جمعنا بعد مشوار طويل".