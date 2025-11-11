أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم

تحتفل المطربة هايدي موسى بحفل زفافها مساء اليوم بالقلعة بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني.

‎تحدثت الفنانة هايدي موسى عن كواليس عقد قرانها الذي تم في أجواء شاعرية عند سفح الأهرامات، مشيرة إلى أن اليوم كان مميزًا بكل تفاصيله.



‎وقالت هايدي موسى، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع منى الشاذلي: "كتب الكتاب كان عند الهرم، وده بصراحة كان توفيق من ربنا، لأن المكان طلع بالصدفة اختيار موفق جدًا، ومع الغروب كانت الأجواء شاعرية جدًا".



‎وأضافت: "لحظة كتب الكتاب كانت مهيبة بالنسبة لي، فيها رهبة ومشاعر متداخلة، حسّيت فعلاً إنها لحظة فارقة في حياة أي بنت، مهما كانت واثقة في نفسها أو في اختيارها".



‎وكشفت هايدي أن زوجها هو الكابتن محمد غانم، المذيع في قناة "أون سبورت"، وقالت عنه: "هو داعمني جدًا ومشجعني جدًا، والحمد لله ربنا جمعنا بعد مشوار طويل".