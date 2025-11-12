أخبار بني سويف| المحافظ يهنئ التعليم بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت.. ويتابع أعمال بدء وانتهاء التصويت

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يهنئ وكيل التعليم بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت



هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم وقياداتها، والطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، بمناسبة فوز تعليم بني سويف بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها الإدارة العامة للتربية الفنية بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، ضمن خطة الوزارة لتفعيل الأنشطة الطلابية.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل إنجازات تعليم بني سويف، مثنيًا على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في دعم وتنمية المواهب الطلابية



محافظ بني سويف يتابع أعمال بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025



في اليوم الثاني للعملية الانتخابية، ومن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة،تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غُنيم ،أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية اعتبارًا من التاسعة صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

محافظ بني سويف يتابع انتهاء أعمال التصويت وغلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة"ختام أعمال التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النُوّاب 2025 ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.