القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يهنئ التعليم بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت.. ويتابع أعمال بدء وانتهاء التصويت

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يهنئ وكيل التعليم بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت


هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم وقياداتها، والطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، بمناسبة فوز تعليم بني سويف بالمركزين الأول والثاني في مسابقة فن النحت على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها الإدارة العامة للتربية الفنية بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، ضمن خطة الوزارة لتفعيل الأنشطة الطلابية.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل إنجازات تعليم بني سويف، مثنيًا على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في دعم وتنمية المواهب الطلابية 
 

محافظ بني سويف يتابع أعمال بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025
 

في اليوم الثاني للعملية الانتخابية، ومن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة،تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غُنيم ،أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

 وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية اعتبارًا من التاسعة صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

محافظ بني سويف يتابع انتهاء أعمال التصويت وغلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة"ختام أعمال التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النُوّاب 2025 ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

مجالس البُردة في المساجد

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: أطلقنا مجالس البُردة في المساجد لإحياء الارتباط بالنبي

قراءة القرآن

مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش زمنا سيخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي

أيهما أولى الحج أم تزويج الأبناء أولا

أيهما أولى.. الحج أم تزويج الأبناء أولا؟ دار الإفتاء تجيب

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

