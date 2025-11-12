حملات موسعة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بعدد من مراكز بني سويف

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ببا، سمسطا، الفشن، وناصر، تنفيذ حملات موسعة في قطاعات النظافة، التجميل، الإشغالات، والإنارة العامة.

ففي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين رئيس المدينة تنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وأسفرت عن رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بعدد من الشوارع الحيوية، وتكثيف أعمال النظافة بقرى صفط راشين وهلية ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة سمسطا، استمرت جهود الوحدة المحلية في رفع كفاءة قطاع النظافة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، وتوريد أكثر من 50 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي، مع التصدي لمخالفات البناء بإزالة تعديات بقرية مازورا ووقف أعمال بناء مخالف داخل الحيز العمراني.

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح حملاتها في شوارع المدينة لرفع المخلفات من شوارع الشيخ غنيم، بورسعيد، طراد النيل، والطريق الدائري، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بطريق دلهانس والفنت والحيبة، وتنفيذ جولات مسائية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة وتجميل موسعة بشوارع المدينة، شملت جمال عبد الناصر، بورسعيد، المركز الجديد، وسعد زغلول، وأسفرت عن رفع نحو 20 طنًا من المخلفات، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، واستكمال أعمال النظافة وتوصيل الإنترنت الأرضي بقرية بهبشين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بضرورة استمرار العمل الميداني والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة بالمراكز والمدن.