قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات موسعة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بعدد من مراكز بني سويف

نظافة بني سويف
نظافة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ببا، سمسطا، الفشن، وناصر، تنفيذ حملات موسعة في قطاعات النظافة، التجميل، الإشغالات، والإنارة العامة.

ففي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين رئيس المدينة تنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وأسفرت عن رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بعدد من الشوارع الحيوية، وتكثيف أعمال النظافة بقرى صفط راشين وهلية ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة سمسطا، استمرت جهود الوحدة المحلية في رفع كفاءة قطاع النظافة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، وتوريد أكثر من 50 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي، مع التصدي لمخالفات البناء بإزالة تعديات بقرية مازورا ووقف أعمال بناء مخالف داخل الحيز العمراني.

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح حملاتها في شوارع المدينة لرفع المخلفات من شوارع الشيخ غنيم، بورسعيد، طراد النيل، والطريق الدائري، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بطريق دلهانس والفنت والحيبة، وتنفيذ جولات مسائية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة وتجميل موسعة بشوارع المدينة، شملت جمال عبد الناصر، بورسعيد، المركز الجديد، وسعد زغلول، وأسفرت عن رفع نحو 20 طنًا من المخلفات، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، واستكمال أعمال النظافة وتوصيل الإنترنت الأرضي بقرية بهبشين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بضرورة استمرار العمل الميداني والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة بالمراكز والمدن.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ارشيفية

استجواب مالك المنزل.. تطور في جريمة جثة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الفيديو

إيداعه فى مصحة لعلاج الإدمان.. كشف تفاصيل فيديو لشخص يسير فى حالة عدم اتزان

الواقعة

الكاميرات صورتهم.. القبض على 3 أشخاص سرقوا متعلقات من داخل سيارة بالجيزة

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد