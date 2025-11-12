قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل وتحصين 67 ألف رأس ماشية وتسليم 11 عقد عمل لذوي الهمم

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :


لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
بدأت الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع بني سويف، رسميًا أعمال "لجنة المفاصل بعيادة السلام التابعة لمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة"، وذلك لأول مرة داخل نطاق المحافظة، في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة الخدمات الطبية التخصصية وتخفيف الأعباء عن المرضى داخل المحافظة دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

بني سويف.. تحصين 67 ألف رأس ماشية ضد الحُمى القُلاعية والوادي المُتصدع
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية (مُدمج+SAT1 )وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، حيث أشار إلى أن إجمالي ما تم تحصينه _منذ انطلاق الحملة في 25 أكتوبر الماضي  وحتى 11 نوفمبر الجاري _قد وصل إلى 67 ألف و269 رأساً ، بواقع (56373 من الأبقار +6974 من الجاموس + 190 من الماعز والإبل )،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة

تسلم 11 عقد عمل لذوي الهمم ضمن خطة الدولة لتمكينهم في سوق العمل ببني سويف
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قامت مديرية العمل ببني سويف بتسليم (11) عقد عمل لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وضمن خطة وزارة العمل بقيادة السيد  محمد جبران وزير العمل ، في مجال تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة.

جاء ذلك  أحمد محمود طه مدير مديرية العمل ببني سويف،  علاء رمضان مدير مكتب عمل بني سويف،  حاتم مختار مفتش العمل، حيث أكد مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل ومديريتها ببني سويف لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتفعيل خطط دمج ذ

