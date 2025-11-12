تسلم 11 عقد عمل لذوي الهمم ضمن خطة الدولة لتمكينهم في سوق العمل ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قامت مديرية العمل ببني سويف بتسليم (11) عقد عمل لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وضمن خطة وزارة العمل بقيادة السيد محمد جبران وزير العمل ، في مجال تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة.

جاء ذلك أحمد محمود طه مدير مديرية العمل ببني سويف، علاء رمضان مدير مكتب عمل بني سويف، حاتم مختار مفتش العمل، حيث أكد مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل ومديريتها ببني سويف لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتفعيل خطط دمج ذوي الهمم في بيئة العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكد مدير مديرية العمل أن ذوي الهمم يمثلون طاقة إيجابية وسواعد منتجة تسهم بجدارة في مسيرة التنمية، بما يمتلكونه من عزيمة صادقة وإرادة قوية تتحدى الصعاب، مشيرًا إلى أنهم نموذج يحتذى في الإصرار والعطاء والإخلاص في العمل، وأن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام النجاح بل دافعًا لتحقيقه والمشاركة في بناء الوطن.