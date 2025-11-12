قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تسلم 11 عقد عمل لذوي الهمم ضمن خطة الدولة لتمكينهم في سوق العمل ببني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قامت مديرية العمل ببني سويف بتسليم (11) عقد عمل لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وضمن خطة وزارة العمل بقيادة السيد  محمد جبران وزير العمل ، في مجال تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة.

جاء ذلك  أحمد محمود طه مدير مديرية العمل ببني سويف،  علاء رمضان مدير مكتب عمل بني سويف،  حاتم مختار مفتش العمل، حيث أكد مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل ومديريتها ببني سويف لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتفعيل خطط دمج ذوي الهمم في بيئة العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكد مدير مديرية العمل  أن ذوي الهمم يمثلون طاقة إيجابية وسواعد منتجة تسهم بجدارة في مسيرة التنمية، بما يمتلكونه من عزيمة صادقة وإرادة قوية تتحدى الصعاب، مشيرًا إلى أنهم نموذج يحتذى في الإصرار والعطاء والإخلاص في العمل، وأن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام النجاح بل دافعًا لتحقيقه والمشاركة في بناء الوطن.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

حسن الخطيب: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية

وزير قطاع الأعمال العام خلال اللقاء

شيمي: مشروع ERP يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي بالشركات التابعة

جانب من اللقاء

مكتب التمثيل التجارى المصري بالدوحة يبحث زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

