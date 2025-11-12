لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف

بدأت الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع بني سويف، رسميًا أعمال "لجنة المفاصل بعيادة السلام التابعة لمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة"، وذلك لأول مرة داخل نطاق المحافظة، في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة الخدمات الطبية التخصصية وتخفيف الأعباء عن المرضى داخل المحافظة دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن اللجنة تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مجالات العظام، الباطنة، التخدير، والعلاج الطبيعي، ومنهم الدكتور عماد البنا استشاري العظام، وتضم في عضويتها: الدكتور معتز سليمان، والدكتور محمد سيد جودة "أخصائيي العظام"، والدكتور وائل فتحي "استشاري تخدير"، والدكتورة منار عبد الجواد "أخصائي علاج طبيعي"، والدكتور جمال طه "استشاري باطنة"، والدكتور مصطفى عبد الحميد "طبيب مقيم عظام ومقرر اللجنة".

وتعقد اللجنة جلساتها يوم "الاثنين" من كل أسبوع، لتقييم الحالات المرضية التي تعاني من أمراض المفاصل أو تآكل الغضاريف، وتحديد مدى احتياجها لإجراء جراحات تركيب أو تغيير المفاصل الصناعية وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، كما تختص اللجنة بإجراء فحص سريري شامل، ومراجعة الفحوصات والأشعات الطبية، وتحديد نوع المفصل الصناعي المناسب لكل حالة، مع متابعة دقيقة بعد الجراحة عبر جدول زمني يشمل مراحل المتابعة بعد أسبوع، أسبوعين، 3 أشهر، 6 أشهر من العملية لضمان نجاحها وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

كما تعتمد اللجنة على "نظام توثيق موحد للملفات الطبية" لضمان استمرارية الرعاية ومتابعة الحالات في جميع مراحل العلاج بالتعاون مع الأقسام الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي.

وأكدت مدير إدارة الشئون الطبية، أن إنشاء لجنة المفاصل بعيادة السلام يأتي تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للتأمين الصحي الهادفة إلى تقريب الخدمات التخصصية من المواطنين داخل المحافظات، مشيرة إلى أن اللجنة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية ببني سويف، حيث تتيح تقييم الحالات داخل المحافظة دون الحاجة لتحويل المرضى إلى مراكز خارجية، بما يسهم في سرعة التشخيص ودقة اتخاذ القرار الطبي المناسب قبل الجراحة.

حضر تدشين فعاليات اللجنة كل من الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية، والدكتورة إسراء محمد إمام مدير العيادات، والدكتور محمد سيد زكي عضو فريق العيادات، والدكتورة هناء الرويني مدير عيادة السلام، ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية بالعيادة.



